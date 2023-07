Riso: “Operazione Tonali nella storia. Frattesi voleva l’Inter” | VIDEO

Giuseppe Riso, agente di Sandro Tonali e Davide Frattesi, ha commentato il trasferimento dei suoi assistiti in questa finestra di mercato

Giuseppe Riso, procuratore sia di Sandro Tonali sia di Davide Frattesi, ha commentato il trasferimento dei suoi assistiti, entrambi centrocampisti, in questa finestra di calciomercato. Il primo ha lasciato il Milan a titolo definitivo per unirsi al Newcastle United; il secondo, invece, è andato via dal Sassuolo sposando il progetto dell'Inter. Ecco, dunque, le dichiarazioni dell'agente in questo video