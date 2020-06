CALCIOMERCATO – Riscatti anticipati: ecco le ultime / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – L’ultimo giorno del mercato della scorsa estate, Ante Rebic e André Silva sono stati i protagonisti di uno scambio di prestiti biennale tra Milan ed Eintracht Francoforte. Entrambi, dunque, dovrebbero proseguire la propria avventura nei club attuali per almeno un altro anno. Tutti e due però hanno convinto e sia il Milan con Rebic che l’Eintracht con André Silva sono intenzionati ad acquistarli a titolo definitivo. Ecco perché i club si sono messi in contatto per riscattarli anticipatamente. La valutazione del portoghese è di 16 milioni (quanti sono ancora a bilancio per il Milan), mentre quella di Rebic è un po’ più alta: 24 milioni. La differenza, dunque, potrebbe essere di 8 milioni. Nel video i dettagli. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

