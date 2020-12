CALCIOMERCATO – Riqui Puig, talento canterano: la scheda / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Si avvicina la sessione di mercato di gennaio e il Milan valuta come muoversi. La priorità, come noto, è un difensore centrale. Poi si proverà ad acquistare un centrocampista e, nel caso in cui parta Rade Krunic, bosniaco classe 1993, si cercherà un centrocampista con caratteristiche simili, che possa essere impiegato anche in posizione più avanzata. Tra le possibilità c’è anche Riqui Puig, classe 1999 del Barcellona. Lo spagnolo piace moltissimo, ma ha una clausola rescissoria da 100 milioni e dunque può essere acquistato solo in prestito. Nella video news la sua scheda.

