CALCIOMERCATO – Rinnovo Ibrahimovic, balla un milione / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – “Ti aspetterò, perché sei tu che porti il sole. E non c’è niente al mondo di migliore di te, nemmeno vincere un milione“.

Citando i Boomdabash si può esprimere il sentimento e ciò che vorrebbero dire a Zlatan Ibrahimovic molti tifosi del Milan in questo momento, nell’attesa (“che aumenta il desiderio”) del rinnovo.

I milanisti non rinuncerebbero a lui nemmeno per un milione e probabilmente gli direbbero che non vale la pena perdersi, nemmeno per un milione (“Non c’è niente al mondo che vorrei di più di te, di più di quel che adesso c’è già fra di noi, nemmeno un milione”).

Però c’è proprio un milione di differenza tra domanda e offerta. I rossoneri si sono spinti fino a 6 milioni bonus compresi, mentre lo svedese ne vorrebbe 7, per essere il più pagato della squadra.

Da un lato è uno status a cui tiene particolarmente, dall’altro sa bene che la sua richiesta è al momento fuori mercato (nessuno potrebbe offrirgli i 6 milioni che ha offerto il Milan) e che solo con i rossoneri potrebbe godere ancora di un palcoscenico europeo.

In ogni caso è un matrimonio che vogliono tutti e quindi difficilmente salterà “per un milione”. “E poi ti stringo forte, questa volta non sfuggi. Non ti perderò più”. Nella video news tutte le ultime.

