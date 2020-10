CALCIOMERCATO – Rinnovi Donnarumma e Calhanoglu / AC Milan News

VIDEO CALCIOMERCATO AC MILAN NEWS – Finito il mercato ufficialmente, il Milan ora deve risolvere le faccende interne, di assoluta importanza. Si tratta infatti di discutere i rinnovi di contratto di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, entrambi in scadenza nel 2021. Se per Gigio la situazione è difficile, ma tutto lascia pensare che alla fine il 99 non andrà via a zero, è tutto un’incognita per quanto riguarda il turco. In società filtra ottimismo sulla buona riuscita di entrambe le trattative, ma c’è ancora distanza tra le parti. Nella video news tutte le ultime a riguardo, con i dettagli sulle due trattative per i rossoneri.

