CALCIOMERCATO – Ricardo Rodriguez, gli anni rossoneri / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Dopo tre anni col Milan, sembra giunto il momento dei saluti per Ricardo Rodriguez. Il terzino svizzero era arrivato nell’estate 2017 dal Wolfsburg, aveva esordito ai preliminari di Europa League contro il Craiova, segnando il gol della vittoria e poi aveva iniziato una carriera di alti e bassi, ma sempre da titolare inamovibile, forse anche per mancanza di alternative.

La scorsa estate Paolo Maldini, che di terzini se ne intende, ha portato Theo Hernandez in rossonero. Da quel momento, Rodriguez ha fatto solo panchina. A gennaio ha chiesto di andare a giocare ed è stato accontentato con un prestito al PSV Eindhoven. Il club olandese non lo ha riscattato e dunque RR è tornato in rossonero. Solo momentaneamente però, perché il Torino è vicinissimo all’ex numero 68 milanista. Nella video news un brevissimo riassunto di quanto fatto in rossonero.

