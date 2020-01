VIDEO MILAN – Tutto fatto per la cessione di Pepe Reina, in prestito, all’Aston Villa. Il portiere spagnolo andrà a giocare in Premier League nei prossimi sei mesi. Dopodichè, almeno momentaneamente, tornerà al Milan. Intanto però ha salutato, con un video nelle storie su Instagram, il club rossonero, ringraziandolo e dandogli appuntamento tra sei mesi.

