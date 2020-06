VIDEO CALCIOMERCATO – È Jérémy Ménez, classe 1987, attaccante francese negli ultimi mesi in Ligue 2 al Paris FC, il primo rinforzo della Reggina per la stagione 2020-2021. Ménez, che rinforzerà la fila della compagine amaranto, tornata in Serie B dopo sei anni, ha giocato già in Italia con Roma (3 stagioni) e Milan (2). Gli aneddoti su Ménez nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

