Calciomercato – Real Madrid, occasione Jovic. Haaland lo ‘caccia’

CALCIOMERCATO – Le ultime notizie di mercato danno il Real Madrid a caccia di un attaccante. Secondo Marca, il grande sogno di Florentino Perez sarebbe Erling Braut Haaland, neo acquisto del Borussia Dortmund. Nei piani della dirigenza ‘Merengues‘, Haaland si andrebbe ad alternare – o perché no, anche ad affiancare – a Karim Benzema. Il giovane norvegese classe 2000, approdato solo lo scorso gennaio al Borussia Dortmund, ha però una clausola rescissoria di 75 milioni di euro valida dal 2022.

L'intenzione di Florentino Perez, presidente del Real Madrid, è quella di ricavare parte dei soldi per arrivare ad Haaland cedendo Luka Jovic, che la scorsa estate fu pagato 60 milioni. Un affare solo per l'Eintracht Francoforte, visto l'utilizzo con il contagocce del croato da parte dell'allenatore Zinedine Zidane in questa stagione. Jovic piace alle big d'Europa, Milan e Inter comprese. Inutile dire, però, che Gazidis non parteciperà ad aste. I costi sono già elevatissimi (sia per il cartellino che per l'ingaggio), quindi al momento rimane una suggestione. Chissà però – che in caso di sconto – non possa inserirsi anche il club rossonero. D'altra parte, il giocatore era già stato cercato dalla dirigenza milanista ed è ancora molto giovane e il Milan avrà la necessità di rimpiazzare Zlatan Ibrahimovic.