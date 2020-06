CALCIOMERCATO – Rashica possibile occasione: ecco chi è / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan del futuro sta nascendo in queste settimane. Ralf Rangnick è al lavoro e ha nel mirino diversi giocatori. Piace moltissimo Milot Rashica, esterno del Werder Brema classe 1996. Kosovaro, si è messo in mostra nell’ultima stagione e Rangnick, ovviamente, è molto attento ai giocatori in Bundesliga. Soprattutto se potrebbero presentarsi grandi occasioni. Il Werder Brema, infatti, è vicino alla retrocessione e, in tal caso, per Rashica si attiva una clausola da 16 milioni appena. Intanto, nella video news, scopriamo di più su di lui. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

