CALCIOMERCATO – Rangnick, quanti top scoperti a poco! / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – Ormai ci sono pochi dubbi: il futuro di Ralf Rangnick sarà al Milan. Il tedesco arriverà nella prossima stagione e gestirà il calciomercato rossonero al posto di Paolo Maldini. Lo ha voluto fortemente Ivan Gazidis e Rangnick ha chiesto come unica condizione la libertà totale di scelta sul mercato. L’augurio è ovviamente quello che riesca a ripetere quanto fatto con il gruppo Red Bull. Nel corso di questi anni sono davvero tantissimi i campioni scovati da Rangnick: giovani pagati pochissimo, sconosciuti, poi diventati campioni e valutati fior di milioni. Spesso colpi a pochi milioni, proprio come si svolgerà anche il mercato del Milan, ovviamente con qualche eccezione (per esempio l’attaccante) perché ai tifosi preme ricorda che, comunque, il Milan non è il gruppo Red Bull. Nella video news tutti i colpi più importanti di Rangnick, con età e costi. Per tutte le ultime su di lui LEGGI LA NOTIZIA >>>

