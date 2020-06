CALCIOMERCATO – Rangnick, i 10 colpi più cari da tecnico / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il futuro del Milan sarà Ralf Rangnick, manager tedesco che negli ultimi anni ha lavorato per il gruppo Red Bull, sia da dirigente che da allenatore. In entrambi i casi, però, il mercato lo ha gestito in prima persona e così farà anche al Milan, sia che faccia solo uno dei due ruoli sia che li copra entrambi. Rangnick è da sempre un grandissimo scopritore di talenti a basso costo, ma quando ha potuto scegliere con budget importanti non ha sempre fatto benissimo. Nella video news i 10 colpi più cari da allenatore. Per quelli da dirigente LEGGI LA NOTIZIA >>>

