CALCIOMERCATO – Rangnick ha deciso: vuole Szoboszlai / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – Non è ancora stabilito il futuro di Ralf Rangnick. Il manager tedesco ha ammesso di essere stato vicinissimo a un accordo col Milan, ma ha anche spiegato come poi l’emergenza Coronavirus abbia messo tutto in secondo piano. Una volta superato tutto, però, il discorso dovrebbe riprendere e Rangnick dovrebbe diventare rossonero.

Tra i suoi primi obiettivi di mercato c’è Dominik Szoboszlai, centrocampista del RB Salisburgo che per caratteristiche di ruolo ricorda molto Giacomo Bonaventura, destinato a salutare. Ungherese, classe 2000, secondo molti è destinato a diventare un grande campione.

Per il momento le richieste del RB Salisburgo sono alte e Ivan Gazidis non è intenzionato ad assecondarle. Il prezzo però dovrebbe calare a causa di una serie di fattori e dunque tutto fa pensare che con l’arrivo di Rangnick uno dei primi colpi possa essere proprio Szoboszlai. Nella video news le ultime. Per maggiori informazioni LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓