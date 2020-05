CALCIOMERCATO – Rangnick ha deciso: resta in rossonero! / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – Una nuova rivoluzione è alle porte per il Milan. Cambi in dirigenza, cambi in panchine e tantissimi cambiamenti anche nella rosa. Tra tutti questi addii, un po’ a sorpresa, sembra destinato a rimanere invece Alexis Saelemaekers. Il belga è stato preso a gennaio per 3,5 milioni di prestito oneroso e nonostante le pochissime apparizioni in maglia rossonera, Ralf Rangnick sembra intenzionato a pagare anche gli altri 3,5 milioni di riscatto. Una serie di motivi hanno spinto il tedesco a questa decisione: in primis Saelemaekers è comunque molto giovane e anche lui lo considera un potenziale campione, poi è molto duttile, ma soprattutto economicamente sarebbe stato disastroso aver pagato 3,5 milioni per un prestito di sei mesi e basta: la speranza è rivalutarlo e venderlo poi a cifre più alte. Nella video news le ultime. Per ulteriori dettagli LEGGI LA NEWS >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓