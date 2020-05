CALCIOMERCATO – Rangnick e il suo esercito / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Ormai di dubbi ce ne sono pochi: Ralf Rangnick prenderà in gestione il Milan del prossimo anno. Per accettare ha richiesto pieni poteri decisionali, ma ciò non significa che lavorerà da solo, anzi… Il lavoro di Rangnick si basa sul lavoro di squadra. Sono davvero innumerevoli i suoi collaboratori e nulla è lasciato al caso. Ogni ramo è analizzato con massima attenzione. L’obiettivo del tedesco è ricostruire lo stesso schema al Milan, magari anche con uomini diversi. Alcuni, però, potrebbe portarli lui. Nel video i dettagli. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

