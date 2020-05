CALCIOMERCATO – Rangnick chiede Sabitzer: le ultime / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il nome nuovo accostato al Milan è quello di Marcel Sabitzer, esterno d’attacco austriaco del RB Lipsia. Anche lui è uno dei giocatori che Ralf Rangnick ha scoperto e valorizzato e che ora vorrebbe portare con sé nell’avventura al Milan. È stato proprio il tedesco a chiedere espressamente di poter investire su Sabitzer. Classe 1994, è considerato una delle stelle della squadra e nell’ultima stagione ha sfornato 15 gol e 8 assist in 36 partite. Ecco perché la trattativa non è così semplice: il club tedesco chiede almeno 32 milioni per lasciarlo andare. Nel video tutte le ultime. Per ulteriori informazioni LEGGI LA NOTIZIA >>>

