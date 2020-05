CALCIOMERCATO – Rajkovic al posto di Donnarumma / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – Al momento in casa Milan le priorità sono altre, ma ben presto bisognerà affrontare una volta per tutte la tematica del futuro di Gianluigi Donnarumma. I rossoneri sono pronti al rinnovo, probabilmente anche alle stesse cifre, ma Gigio vuole garanzie sul progetto, altrimenti andrà a giocare la Champions League da qualche altra parte. Nel caso in cui non si riuscisse a convincere, il Milan dovrà scegliere un sostituto, che Ralf Rangnick ha individuato in Predrag Rajkovic, portiere classe 1995 serbo, di proprietà del Reims, che si è messo in luce nel corso della stagione con numeri da fenomeno. Ovviamente se da Gigio il Milan conta di ricavare almeno 49,5 milioni, ben diverse sono le cifre per arrivare a Rajkovic: con 5,5 milioni i rossoneri potrebbero aggiudicarselo. Nella video news le ultime notizie. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

