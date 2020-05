CALCIOMERCATO – Raiola propone Boadu, baby bomber / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il progetto del Milan del prossimo anno inizia a prendere forma: Ralf Rangnick in dirigenza e forse anche in panchina, tanti giovani di talento pagati poco arriveranno e alcuni reparti della rosa saranno rivoluzionati. Da scegliere ancora, invece, la stella in attacco. Zlatan Ibrahimovic potrebbe rimanere, ma non è ancora certo. La sensazione, comunque, è che arriverà almeno un altro attaccante. Con l’addio dello svedese servirà un profilo di alto livello e Luka Jovic, in uscita dal Real Madrid, è la prima scelta. Se invece dovesse rimanere Ibra, si punterà a un nuovo talento giovane. Raiola ha proposto Myron Boadu, attaccante dell’AZ Alkmaar classe 2001. Giovanissimo, ha già numeri da fenomeno e costa almeno 18 milioni. Nel video tutti i dettagli. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

