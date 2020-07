Calciomercato – Quattro club di Serie A su Umtiti: le ultime | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO – Secondo quanto riferito dal quotidiano catalano ‘Sport‘, il Barcellona avrebbe deciso di cedere, in questa sessione di calciomercato, il difensore Samuel Umtiti, classe 1993, francese ex Olympique Lione che gioca in Catalogna dal 2016 e che, in questa stagione, ha finora collezionato appena 18 presenze in tutte le competizioni disputate.

Il Barça vorrebbe privarsi di Umtiti, sotto contratto con i blaugrana fino al 30 giugno 2023, poiché intende acquistare un difensore più forte e, sempre secondo le indiscrezioni dei colleghi iberici, sarebbe disposto a lasciare partire il giocatore anche con la formula del prestito per una stagione.

Le squadre che, più di tutte, hanno manifestato interesse per Umtiti sarebbero in Serie A, e, principalmente, da ricercare in Napoli, Lazio, Torino e Roma: vedremo se una di queste quattro riuscirà a portare il duttile difensore transalpino nel nostro campionato. CLICCA QUI PER TUTTE LE ALTRE NEWS DI CALCIOMERCATO >>>