Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa parla del calciomercato del Milan e del colpo Pulisic

La puntata di oggi di 'Calciomarket' di Carlo Laudisa è dedicata al calciomercato del Milan e per Pulisic. Il giornalista, esperto di calciomercato, fa il punto proprio sul calciatore che sta per arrivare in rossonero. Pulisic è alla ricerca del possibile rilancio nella Serie A. Ecco il video di Gazzetta.it