CALCIOMERCATO – Pronta l’offerta: vuole i rossoneri / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Come due innamorati si cercano e sono destinati a trovarsi. Il Milan e Denzel Dumfries, tutto lascia pensare che la prossima estate si uniranno. Il Milan ritiene il terzino olandese il giocatore ideale in quel ruolo, pronto a crescere e migliorare, ma già in grado di fornire prestazioni di livello da titolare; Dumfries vuole trasferirsi al Milan. A tutto ciò c’è da aggiungere l’ottimo rapporto con il PSV Eindhoven, con cui in ballo c’è sempre il discorso Ricardo Rodriguez. Proprio lo svizzero sarà usato dal Milan come pedina di scambio: l’offerta sarà Rodriguez più 6,5 milioni. Per ora il PSV chiede di più, ma con la regia di Mino Raiola l’affare può concludersi. Nel video tutte le ultime. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

