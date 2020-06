CALCIOMERCATO – Presa la decisione: non tornerà! / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Salvo colpi di scena, Thiago Silva non tornerà al Milan. Il difensore brasiliano del Paris Saint-Germain, che si libererà a zero a fine stagione, avrebbe volentieri fatto ritorno a Milanello, ma a quanto pare il club meneghino non è della stessa idea e preferisce puntare su altri giocatori. Thiago Silva non rientra nei piani e non ci sono stati dei veri e propri contatti tra le parti. Ecco perché ora il centrale ex 33 rossonero sta cercando una nuova soluzione. Piace alla Fiorentina, ma la sua preferenza diventa la Premier League. Nella video news tutte le ultime. Per i dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓