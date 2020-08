CALCIOMERCATO – Pioli ha chiesto Pezzella: le ultime / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan è alla ricerca di un difensore per rinforzare il pacchetto arretrato. Dopo la conferma di Simon Kjaer, serve qualcuno che possa dare il cambio al danese e al capitano Alessio Romagnoli. L’obiettivo è comunque avere delle riserve al livello dei titolari. Mateo Musacchio non convince e può essere ceduto, idem Leo Duarte. Mentre Matteo Gabbia potrebbe rimanere in rosa come andare in prestito, a seconda delle necessità. Nel frattempo l’obiettivo è diventato German Pezzella, classe 1991 argentino della Fiorentina, di cui è capitano. La richiesta è di 20 milioni e con i viola sempre interessati a Paquetà non è da escludere uno scambio alla pari. Nella video news le ultime.

