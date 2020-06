CALCIOMERCATO – Piace, ma costa ancora troppo / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il futuro del Milan e quello di Tiemoue Bakayoko potrebbero coincidere. Le strade, dopo essersi separate la scorsa estate, sono pronte a ricongiungersi. Il francese sogna il ritorno in rossonero e il Milan è pronto a riaccoglierlo. La scorsa estate non era stato riscattato perché il prezzo era ritenuto eccessivo, poi è andato in prestito al Monaco, ma neanche il club francese è disposto a pagare i 40 milioni di riscatto. Il Chelsea, però, non abbassa le pretese. Il Milan attende, convinto che col passare del tempo il prezzo calerà. In tal caso, Bakayoko può davvero tornare. Nella video news i dettagli. Per le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓