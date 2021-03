Calciomercato – Pedulla: “Tomori, finora operazione da applausi” | VIDEO

Calciomercato 2021: Tomori, che acquisto per il Milan!

Fikayo Tomori, difensore centrale classe 1997 che il Milan ha preso in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea a gennaio, è tra i migliori acquisti, finora, del calciomercato invernale 2021. Tra le operazioni, sempre fin qui, che non hanno invece dato i frutti sperati, quella per un altro innesto del Diavolo. Vediamo ed ascoltiamo, dunque, il punto del giornalista sportivo Alfredo Pedullà in questo video per la redazione di ‘GazzettaTV‘.