Calciomercato, Parma sulle tracce di Reyna: aneddoti e curiosità | VIDEO

Il Parma, per questa sessione estiva di calciomercato, pensa al fantasista statunitense Giovanni Reyna, in uscita dal Borussia Dortmund. È molto giovane, ma c'è già tanto da raccontare su di lui. Conosciamolo meglio, con tanto di aneddoti e curiosità, nel video del giornalista Francesco Pietrella per 'La Gazzetta dello Sport'