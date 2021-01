CALCIOMERCATO – Papu in vendita, la scheda / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il mercato di gennaio è ormai alle porte e il Milan valuta come rinforzarsi. La dirigenza rossonera è stata abbastanza chiara: priorità a un difensore, poi un centrocampista. Il resto si vedrà. Se dovesse partire Rade Krunic, centrocampista bosniaco classe 1993, allora si potrebbe anche pensare di acquistare un altro fantasista, che potrebbe essere il Papu. L’argentino del 1988 è in rotta con l’Atalanta, che però chiede almeno 15 milioni. In parte potrebbe finanziarlo Krunic, che il Milan conta di cedere a 6 milioni. Nella video news la scheda del Papu.

