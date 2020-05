CALCIOMERCATO – Orsolini nel mirino: possibile scambio / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – Era stato vicinissimo ai tempi dell’Ascoli, ma adesso Riccardo Orsolini può tornare di moda in casa Milan. I rossoneri ci stanno pensando per rinforzare le corsie laterali e con il Bologna potrebbero mettere in piedi un discorso più approfondito. I rossoblù sono infatti sulle tracce di Davide Calabria, terzino che piace molto a Sinisa Mihajlovic. C’è la possibilità di uno scambio con conguaglio a favore della squadra bolognese. La valutazione di Orsolini è di circa 20 milioni, quella di Calabria di 9,5 mln. Possibile scambio dunque Calabria più 10,5 milioni per Orsolini. Occhio però anche alla concorrenza della Juventus. Nella video news le ultime. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓