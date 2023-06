Calciomercato – Onana, Højlund, casting per l’attacco del Milan | VIDEO

L'Inter potrebbe cedere André Onana, la Juventus potrebbe prendere Rasmus Højlund. E il Milan, in questo calciomercato, cambierà moltissimo

La redazione di 'GazzettaTV', in questo video, ha fatto il punto sulle trattative più calde del momento in questo calciomercato estivo. L'Inter potrebbe cedere André Onana al Manchester United molto presto e rimpiazzarlo con un altro portiere straniero. In caso di addio a Dušan Vlahović, la Juventus andrebbe su Rasmus Højlund (Atalanta). E il Milan? Preso Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea, ora si pensa anche ad un attaccante. Casting in corso, Gianluca Scamacca in pole position