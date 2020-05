CALCIOMERCATO – Offerta per Florentino, le ultime / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – Non si arrende il Milan per Florentino Luis, stella del Benfica di soli 20 anni. Classe 1999, è considerato un sicuro campione del futuro. Nonostante sembri inarrivabile, a causa della clausola rescissoria da 120 milioni, i rossoneri stanno studiando una strategia per convincere il Benfica a lasciarlo andare. Già a gennaio avevano proposto un prestito di 18 mesi, rifiutato dall’allenatore per i troppi impegni del club lusitano. Adesso le cose potrebbero andare diversamente e il Benfica potrebbe accettare la proposta di prestito da parte del Milan. I rossoneri proveranno a inserire un diritto di riscatto più basso rispetto alla clausola, ma l’operazione resta comunque difficile. Nella video news le ultime. Per tutti i dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>

