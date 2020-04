Calciomercato – Occasione Neuer a parametro zero: le sue parate | VIDEO

VIDEO – Uno dei migliori portieri del mondo a parametro zero: sembra un paradosso, ma il tutto potrebbe diventare realtà a fine stagione. Il giocatore in questione è Manuel Neuer, attualmente in forza al Bayern Monaco, ma in scadenza di contratto nei prossimi mesi. Il divorzio non sembra impossibile, per questo motivo il gigante tedesco potrebbe accasarsi altrove, rappresentando un’occasione di mercato più che ghiotta. Perché sono pochi i portieri che riescono a compiere questo tipo di parate: vedere il video per credere!

