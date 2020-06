CALCIOMERCATO – Nuovo baby campione nel mirino! / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Un progetto chiaro e preciso è quello che hanno sempre chiesto i tifosi. Il Milan, seppur tra mille difficoltà, ora sta provando a seguirne uno molto preciso: giovani di talento e dal sicuro avvenire, a prezzi non altissimi. Gli scout rossoneri e di Ralf Rangnick sono continuamente al lavoro in quest’ottica. Tra i giocatori seguiti a lungo c’è anche Tomas Araujo, classe 2002 portoghese di proprietà del Benfica. Difensore centrale, ha colpito tutti, anche per giovanissima età. Il contratto è in scadenza nel 2021 e il Milan valuta la possibilità di un colpo a costo zero. Sarà difficile, però, che i lusitani lo lascino andare. Nel video i dettagli. Per le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓