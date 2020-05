CALCIOMERCATO – Nuovi contatti con Emery: le ultime / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – Nelle ultime settimane, approfittando dello stop forzato al campionato, il Milan ha continuato a cercare il prossimo allenatore, con Stefano Pioli sempre più vicino all’addio. In prima fila c’è sempre Ralf Rangnick, che tuttavia non ha ancora sciolto del tutto i dubbi, costringendo così il Milan a cautelarsi con un altro profilo. Si è parlato tanto di Marcelino, ma non ha convinto, anche a causa di pretese un po’ eccessive.

Ecco quindi rispuntare Unai Emery, tecnico ex Siviglia e Arsenal. A Londra era stato proprio Ivan Gazidis a volerlo fortemente. Tra i due c’è un ottimo rapporto e nel corso delle ultime settimane ci sono stati nuovi contatti tra le parti. Emery riprende quota, anche se al momento preferirebbe continuare ad allenare in patria. Nella video news le ultime. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

