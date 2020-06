CALCIOMERCATO – Nome nuovo per l’attacco: Kudus / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan continua a cercare nuovi attaccanti, possibilmente giovani e di talento, come Mohammed Kudus, attaccante classe 2000 del Nordsjaelland. Il Milan lo ha messo nel mirino. Il prezzo è di 2,7 milioni, visto il contratto in scadenza nel 2021 e la giovanissima età, oltre alla crisi post Coronavirus. Sul giocatore c’è anche la Lazio. In stagione Kudus, ghanese, ha realizzato 10 gol. Il Milan ci pensa. Nel video tutti i dettagli. Per le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

