CALCIOMERCATO – Nome nuovo per la porta rossonera / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – Il Milan deve fare i conti con il futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere classe 1999 non ha ancora deciso se rimanere in rossonero o no, ma nel frattempo Ivan Gazidis e Ralf Rangnick cercano eventuali sostituti.

Il nome nuovo è quello di André Onana, estremo difensore dell’Ajax, classe 1996. Si è affermato ad alti livelli negli ultimi anni, anche in Champions League. Ecco perché il club olandese non vuole lasciarlo andare facilmente e vorrebbe almeno 36 milioni, forte anche delle tantissime richieste per Onana, numero uno camerunense. Nella video news le ultime e per saperne di più… LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓