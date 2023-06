Calciomercato – Le news su Milinkovic-Savic, Thuram e Lukaku | VIDEO

Sergej Milinkovic-Savic, Marcus Thuram e Romelu Lukaku sono tra i protagonisti degli ultimi giorni di calciomercato. Le news sulle trattative

Sergej Milinkovic-Savic, Marcus Thuram e Romelu Lukaku sono sicuramente tra i protagonisti degli ultimi giorni di calciomercato. Il centrocampista serbo, in scadenza di contratto il 30 giugno 2024 con la Lazio, piace a Inter, Juventus e Milan. I rossoneri sono in corsa, poi, per il figlio di Lilian, attaccante classe 1997, libero da vincoli contrattuali dopo quattro anni in Germania con il Borussia Mönchengladbach. Il belga, tornato al Chelsea per fine prestito, vorrebbe riabbracciare i nerazzurri, ma i 'Blues', ora, fanno muro. Ecco il punto su tutte queste trattative nel video di calciomercato di 'GazzettaTV'