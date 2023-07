Calciomercato – News su Chiesa, Marcos Leonardo e Pulisic | VIDEO

Le ultime news di calciomercato su Federico Chiesa e le cessioni della Juventus. Sul fronte arrivi, ecco Marcos Leonardo e Christian Pulisic

In questo video della redazione di 'GazzettaTV' facciamo il punto della situazione su alcune situazioni di calciomercato. Come, ad esempio, il futuro di Federico Chiesa, attaccante della Juventus diventato cedibile come altri suoi compagni. Sul fronte arrivi nel campionato italiano, invece, da segnalare l'accelerata di Lazio e Milan rispettivamente per Marcos Leonardo (Santos) e Christian Pulisic (Chelsea)