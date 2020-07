Calciomercato Napoli – Svolta inattesa per il futuro di Koulibaly | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO NAPOLI – Prelevato dai belgi del Genk per appena 8 milioni di euro nell’estate 2014, il difensore centrale senegalese Kalidou Koulibaly, classe 1991, è stato la colonna portante della difesa del Napoli in queste ultime sei stagioni.

Richiesto da top club europei del calibro di PSG, Liverpool e Manchester City, si ritiene che, al termine di questa stagione, in presenza di un’offerta shock (nell’ordine degli 80, 100 milioni di euro), il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, possa dare il via libera alla cessione del ragazzo, sotto contratto con il club azzurro fino al 30 giugno 2023.

Il Napoli, con il suo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, si è già mosso alla ricerca di un sostituto di Koulibaly ma le parole rilasciate dal difensore africano a ‘La Gazzetta dello Sport‘ aprono tutt’altro tipo di scenario: il numero 26 degli azzurri, infatti, non escluderebbe a priori di restare in forza alla formazione di Gennaro Gattuso.

“Sento dire che andrò via, ma qui sto bene, non capisco perché si debba parlare di calciomercato quando non c’è niente all’orizzonte. Non ho mai parlato con la società per andare via. Se dobbiamo trovare una soluzione la troveremo, ma io non ho mai parlato di mercato. Sono al 100% del Napoli e mi dà fastidio essere accostato ogni giorno a questo o a quel club europeo”, ha detto Koulibaly.

Il difensore, infine, ha voluto lanciare un messaggio a De Laurentiis: "Vedremo cosa deciderà il Presidente, se mi proporrà il prolungamento del contratto, cosa che mi permetterebbe di concludere qui la carriera".