Calciomercato Napoli – Sì di Reguilón: si tratta con il Real Madrid | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO NAPOLI – In vista della prossima stagione, non completamente soddisfatto del rendimento dell’algerino Faouzi Ghoulam e del portoghese Mario Rui, il Napoli di Gennaro Gattuso vorrebbe poter contare su un nuovo terzino sinistro.

L’obiettivo, dichiarato, del club presieduto da Aurelio De Laurentiis è Sergio Reguilón, classe 1996, mancino di proprietà del Real Madrid ma che, nella stagione 2019-2020, ha giocato in prestito nel Siviglia, andando, per altro, anche a segno contro la Roma negli ottavi di finale di Europa League.

Il Napoli, secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, avrebbe già trovato un’intesa con Reguilón sull’ingaggio: manca, però, un accordo con il Real Madrid che, per la cessione del suo laterale, autore di 3 gol e 4 assist in 36 gare, finora, con i ‘Nerviones‘ di Julen Lopetegui, vorrebbe tra i 20 ed i 25 milioni di euro.

Non è tanto una questione di cifre, quanto di formule: il Napoli, infatti, vorrebbe arrivare a Reguilón prelevandolo in prestito con diritto di riscatto. Sfumato il greco Konstantinos Tsimkas, che ha scelto il Liverpool, gli azzurri si buttano a capofitto sullo spagnolo. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL NAPOLI >>>