Calciomercato Napoli – Schiarita sul futuro di Ferrán Torres: le ultime | News

CALCIOMERCATO NAPOLI – Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il Napoli, per la prossima stagione, sta seguendo con estremo interesse Ferrán Torres, classe 2000, gioiello del Valencia di Albert Celades: gli azzurri vedono nell’esterno offensivo iberico l’erede di José María Callejón, destinato a lasciare gli azzurri dopo sette anni.

Su Ferrán Torres, che piace anche alla Juventus, ha parlato proprio il tecnico del Valencia, il quale ha sottolineato: “Ci confrontiamo spesso e sta bene. E’ chiaro che tutti noi vorremmo che lui restasse qui. Quello che consiglierei, non solo a lui ma a tutti, è di cercare la sua felicità. Vorremmo che rimanesse con noi. La sua forma è cresciuta in ogni partita. È di Valencia, è di qui e vorrei che potesse restare qui”.

Celades, dunque, sta cercando in tutti i modi di blindare Ferrán Torres e di goderselo, almeno per un’altra stagione. Il Napoli, però, non molla la presa sul ragazzo, sotto contratto con il club iberico soltanto fino al 30 giugno 2021 e ben lontano dall’arrivare ad un accordo per il rinnovo … CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL NAPOLI >>>