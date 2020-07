Calciomercato Napoli – Sarà Vlasic il sostituto di Allan? | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO NAPOLI – Al termine della stagione si consumerà, molto probabilmente, il divorzio tra il Napoli ed il centrocampista brasiliano Allan, che dovrebbe volare in Inghilterra per firmare con l’Everton di Carlo Ancelotti. Chi prenderà il club campano al suo posto?

Secondo quanto riferito da ‘Il Corriere del Mezzogiorno‘, al Napoli è stato proposto Nikola Vlasic, classe 1997, mezzala di nazionalità serba che, dopo aver giocato, poco, in Premier League proprio con l’Everton, si è rilanciato in Russia indossando la maglia del CSKA Mosca. Nell’ultima stagione, Vlasic ha segnato 13 gol e fornito 7 assist in 37 gare tra campionato, Europa League e coppa nazionale.

Centrocampista di qualità, che fa del palleggio e della tecnica le sue armi migliori, Vlasic, sotto contratto con il CSKA Mosca fino al 30 giugno 2024, vale circa 20 milioni di euro e sarebbe stato offerto al Napoli, secondo indiscrezioni, dalla Starfactory, agenzia che, fino a qualche giorno fa, curava gli interessi di Victor Osimhen, attaccante in trattativa proprio con gli azzurri. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL NAPOLI >>>

