Rudi Garcia: “A Napoli per vincere trofei. Sulla Champions…” | VIDEO

Dopo l'esperienza in Arabia Saudita con l'Al-Nassr, il tecnico francese Rudi Garcia è diventato, da qualche giorno, ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Ieri l'ex Roma e Olympique Lione è stato presentato in conferenza stampa e ha ammesso di aver accettato l'offerta della squadra Campione d'Italia in carica per poter vincere altri trofei. Ecco, dunque, un estratto delle parole di Rudi Garcia in conferenza in questo video