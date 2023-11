Napoli, Mazzarri è tornato dopo 10 anni: le reazioni social | VIDEO

Walter Mazzarri è ritornato sulla panchina del Napoli, lasciata nel 2013, per sostituire l'esonerato Rudi Garcia. Sui social tifosi scatenati

Ribaltone in casa Napoli. Il Presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, ha esonerato Rudi Garcia e quando tutto lasciava presagire all'ingaggio di Igor Tudor, ecco il colpo di teatro. Con un contratto di 7 mesi, scadenza fissata al 30 giugno 2024, il Napoli ha riportato alle pendici del Vesuvio, infatti, Walter Mazzarri, che aveva guidato i campani per quattro stagioni fino al 2013. Sui social i tifosi partenopei si sono scatenati: ecco, dunque, le loro reazioni più divertenti tra meme e commenti in questo video