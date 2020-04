Calciomercato Napoli – Ritorno di fiamma per Cavani: le ultime | News

CALCIOMERCATO NAPOLI – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola, in estate dovrebbe riproporsi uno dei tormentoni più in voga a Napoli, quello del possibile ritorno in azzurro di Edinson Cavani.

Stavolta, però, l’operazione avrebbe possibilità più elevate di concretizzarsi. Il Presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, sarebbe pronto ad offrire al ‘Matador‘ uruguaiano un contratto di 3 anni, fino al 30 giugno 2023, con un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione.

In più, ADL verserebbe a Cavani altri 7 milioni di euro nel momento della firma sul nuovo contratto con il Napoli. Cavani sarà libero da vincoli contrattuali con il PSG dal prossimo 1° luglio e, lo ricordiamo, alle pendici del Vesuvio ha giocato già dal 2010 al 2013, segnando 104 gol in 138 partite.

Su Cavani, classe 1987, non c’è soltanto il Napoli. Dopo che l’Atlético Madrid, club che sembrava più avanti di tutti sul centravanti sudamericano, si è defilato, resta, sullo sfondo, una suggestione Milan, anche il calciatore piace soprattutto in Premier League, a Chelsea e Manchester United. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL NAPOLI >>>

