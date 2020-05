Calciomercato Napoli – Rinnovo Mertens, cifre e dettagli dell’accordo | News

CALCIOMERCATO NAPOLI – Corteggiato dal Milan, ad un passo dall’Inter. Eppure, alla fine, Dries Mertens ha ascoltato il cuore e ha scelto di restare al Napoli.

L’attaccante belga, classe 1987, autore di 121 gol in 309 gare con gli azzurri e miglior marcatore di tutti i tempi della squadra campana al pari dell’ex capitano Marek Hamšík, ha deciso di privilegiare il Napoli rispetto le altre contendenti e ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione.

Mertens, come rivelato da Gianluca Di Marzio, noto giornalista sportivo esperto di calciomercato, firmerà un nuovo accordo biennale, fino al 30 giugno 2022, da 4 milioni di euro netti a stagione più un bonus, alla firma, di 2 milioni di euro. Totale, 10 milioni di euro nelle tasche dell’ex PSV Eindhoven.

Più o meno un contratto sulla falsariga di quanto proposto dall'Inter. Ma per 'Ciro' Mertens, evidentemente, il Napoli ha rappresentato una priorità.