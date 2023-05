Napoli, ecco perché Rafa Benítez può dire sì a De Laurentiis | VIDEO

Rafa Benítez, già allenatore del Napoli dal 2013 al 2015, può tornare sulla panchina degli azzurri al posto di Luciano Spalletti. Il video

Luciano Spalletti, che ha appena vinto lo Scudetto alla guida del Napoli, è al passo d'addio. Il Presidente del sodalizio campano, Aurelio De Laurentiis, sta già cercando un sostituto del tecnico toscano. Tra i papabili, c'è anche Rafa Benítez, ex Liverpool, già allenatore del Napoli per due stagioni tra il 2013 e il 2015. Nel video del giornalista Davide Chinellato per 'La Gazzetta dello Sport', ecco i motivi per cui lo spagnolo può dire di sì al suo ritorno in Italia