Calciomercato Napoli – PSG, tentativo ‘last minute’ per Koulibaly | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO NAPOLI – Quale futuro per Kalidou Koulibaly? Il difensore senegalese, classe 1991, lascerà il Napoli dopo sei stagioni. Questa, finora, è l’unica certezza.

Quello che ancora non è chiaro è quale sarà la sua prossima destinazione. C’è in piedi, infatti, da tempo una trattativa con il Manchester City per l’approdo di Koulibaly alla corte di Pep Guardiola.

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha però sottolineato come, a conti fatti, non ci sia dialogo tra le società per via della questione Jorginho, il quale, due anni fa, era stato bloccato dai ‘Citizens‘ salvo poi finire al Chelsea in coppia con Maurizio Sarri.

In Inghilterra scrivono che il Manchester City, ad ogni modo, è pronto a recapitare, la prossima settimana, un’offerta di 70 milioni di euro al Napoli per Koulibaly. Magari, basterà a far capitolare le resistenze dell’orgoglioso De Laurentiis. Il quale, comunque, può giocare al rialzo anche perché la concorrenza per il giocatore è tanta.

Negli ultimi giorni, infatti, si registra un tentativo ‘last minute‘ del PSG per il colosso africano. Mollato Milan Škriniar, per il quale l’Inter chiede una cifra ritenuta fuori mercato, il direttore sportivo dei parigini, Leonardo, sarebbe tornato su Koulibaly. Magari da acquistare in coppia con Fabián Ruiz.

Notizia, questa, riferita dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. De Laurentiis, per la coppia Koulibaly-Fabian, avrebbe chiesto ben 140 milioni di euro al PSG!