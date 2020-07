Calciomercato Napoli – Proposto Thauvin: Giuntoli ci pensa | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO NAPOLI – Quasi chiuso, ormai, per l’arrivo di Cengiz Ünder dalla Roma per 30 milioni di euro, in vista della prossima stagione il Napoli di Aurelio De Laurentiis potrebbe rifarsi definitivamente il look, nel settore degli esterni d’attacco, con l’arrivo anche di Florian Thauvin.

Thauvin, classe 1993, attaccante esterno francese, nell’ultima stagione ha giocato pochissimo con l’Olympique Marsiglia a causa di un brutto infortunio, ma il suo ‘score‘ nei cinque anni precedenti in Costa Azzurra parla per lui: 78 gol in 236 gare per il calciatore che è stato anche nel giro della Nazionale transalpina.

Sotto contratto con l’OM soltanto fino al 30 giugno 2021, Thauvin costerebbe appena 15 milioni di euro (valutazione calata rispetto al recente passato) e, secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola sarebbe stato proposto al Napoli. Il direttore sportivo del club partenopeo, Cristiano Giuntoli, ci sta seriamente pensando.

Attese novità a breve sul possibile affare tra Thauvin ed il Napoli, con il Milan sempre interessato al calciatore e sullo sfondo. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL NAPOLI >>>

