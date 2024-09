Garlando: “Addio Osimhen: gli errori e la prova di forza del Napoli” | VIDEO

Luigi Garlando ('La Gazzetta dello Sport') sulla cessione in prestito di Victor Osimhen dal Napoli al Galatasaray. La sua opinione nel video

Luigi Garlando, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', torna a parlare della scessione in prestito di Victor Osimhen dal Napoli al Galatasaray. In particolare, dei vantaggi e degli svantaggi della stessa per il club presieduto da Aurelio De Laurentiis. La sua opinione nel video