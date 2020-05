Calciomercato Napoli – Osimhen del Lille ha detto sì: i dettagli | News

CALCIOMERCATO NAPOLI – Come noto il Napoli, a fine stagione, potrebbe perdere Arkadiusz Milik, classe 1994, centravanti polacco che, in scadenza di contratto il 30 giugno 2021, piace molto alla Juventus, al Tottenham, allo Schalke 04, all’Atlético Madrid ed al Milan.

In caso di una sua cessione, logicamente, il Napoli vuole sostituirlo con un grande profilo. Come annunciato dal giornalista sportivo Alfredo Pedullà, il prescelto del club partenopeo per la sostituzione di Milik è Victor Osimhen, classe 1998, centravanti nigeriano autore di 18 gol e 6 assist in 38 gare, in questa stagione, con i francesi del Lille.

Osimhen, sotto contratto con il Lille fino al 30 giugno 2024, che proprio in queste ore ha perso il padre, è il primo nome sulla lista della spesa del Napoli, davanti persino a Ciro Immobile (Lazio) ed Andrea Belotti (Torino): contatti continui tra gli azzurri di Aurelio De Laurentiis e l’entourage del giocatore, gradimento alla destinazione italiana ed un’offerta, pronta, per il Lille.

Per 45 milioni di euro, dunque, Osimhen potrebbe vestire la maglia del Napoli nella prossima stagione. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL NAPOLI >>>